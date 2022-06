Giornale – Inter, Lukaku può restare più di un anno. E Decreto fino al 2027 o 2028 se…

Secondo il Giornale "Lukaku operazione che conviene anche al Chelsea che non vedrà svalutarsi ulteriormente il giocatore. Il Decreto Crescita è un risparmio per la persona fisica, ma di fatto si traduce anche in un vantaggio per il club, che può offrire un ingaggio netto più elevato. In quanto padre, come da Decreto, Lukaku potrebbe estendere tale beneficio fiscale fino al 2027. O fino al 2028 acquistando un immobile a Milano. Insomma non così scontato che Romelu rimanga una sola stagione in nerazzurro".