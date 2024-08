Lukaku ancora in standby. Denis: “Devi essere forte di testa in casi così”

Ad oggi, spiegano a Skysport, non sono arrivate offerte per Victor Osimhen . Né quelle che pagherebbero il calciatore quanto richiede la clausola rescissoria sul contratto con il Napoli, né club che hanno fatto un'offerta al ribasso. Il PSG, spiega Marchetti, sta giocando a nascondino mentre l'Arsenal non ha concretizzato il suo interesse. Insomma c'è più di una preoccupazione in casa Napoli per la situazione dell'attaccante ormai destinato alla partenza. Con Lukaku che aspetta venga risolta quella situazione per poter approdare da Conte. Il belga, se non si sbloccherà la trattativa con il Chelsea prima, arriverà al Napoli quando sarà certa la cessione del nigeriano.

A German Denis, ex attaccante dell'Atalanta, hanno chiesto come ci si sente in questa situazione e lui ha commentato così: «Sicuramente non è facile né per Lukaku né per Osimhen che vive come incognita il suo futuro. Ed è complicato anche per Romelu che deve aspettare l'esito della trattativa per Osimhen per avere la sua chance. Devi essere forte di testa e se non ti trovi pronto è una situazione difficile da affrontare», ha detto l'argentino.