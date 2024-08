Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato così del mercato del Napoli: "Lukaku? Ha fatto bene solo con Conte, l'anno scorso non ha fatto così bene. Ti dà fisicità lì davanti, puoi buttargli la palla addosso, non ha una grande tecnica ma ha potenza. Per il gioco del Napoli consiglio Gyokeres che è fenomenale".