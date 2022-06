EDICOLA TS – Inter, mercoledì Lukaku: è già derby col Milan con Origi

"Oggi Origi, mercoledì Lukaku". Recita così il titolo sulla prima pagina di Tuttosport in edicola lunedì 27 giugno 2022. "Il neo attaccante del Milan è atteso in città entro stasera. Romelu in arrivo dalla Sardegna: è già derby". La copertina è dedicata a De Ligt, mentre in taglio alto c'è spazio al mercato del Torino.