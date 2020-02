Derby, Lukaku pubblica il video dello spogliatoio in festa. Max Pezzali: “Per fortuna che…”

Lukaku, dopo la vittoria dell’Inter nel derby, ha pubblicato il video dei festeggiamenti negli spogliatoi nerazzurri. Il coro è chiarissimo: “Chi non salta rossonero è” e anche il belga ha cantato a squarciagola come i suoi compagni, come aveva fatto tutto lo stadio nerazzurro qualche minuto prima.

Il video ha suscitato tutta una serie di commenti ed è stato condiviso dai giocatori interisti, compreso D’Ambrosio. E sotto al post pubblicato dal terzino italiano c’è la risposta della moglie di Max Pezzali, cantante e noto tifoso del club nerazzurro. Debora Pelamatti ha raccontato di un commento fatto dal marito davanti al video postato dal centravanti e di fronte a quel coro anti-Milan.

“Menomale che Lukaku ha già imparato le frasi fondamentali in italiano”, avrebbe detto il cantante. E ha così sottolineato che “chi non salta rossonero è” è già entrato nel vocabolario del bomber.