Lukaku ha capito l’aria che tira: “Diarchia con Dzeko incisa nella pietra. Ma la sua rabbia…”

Titolare in campionato, 'riserva' in Champions League. Romelu Lukaku ha ormai capito che le gerarchie di Simone Inzaghi sono chiare e difficilmente scalfibili.

Ma l'attaccante dell'Inter, come scrive la Gazzetta dello Sport, è stato capace di riservare tutta la sua rabbia in campo, con numeri sempre più lusinghieri:

"Lukaku si è ormai calato suo malgrado in questa diarchia di attacco costruita da Simone Inzaghi per l’ultimo tratto di stagione: davanti a lui, nelle notti di Coppa più importanti, c’è ancora Dzeko. Il belga ha capito l’aria che tira: difficile ribaltare questa alternanza che il tecnico ha inciso nella pietra, ma la rabbia del belga, che vorrebbe di certo partire dall’inizio anche in Champions, si scatena solo e soltanto sul campo".