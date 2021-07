Agresti: “Lukaku, dichiarazione d’amore per l’Inter. Lui come Totti e Buffon”

Intervenuto a calciomercato.com, il giornalista Stefano Agresti ha commentato le ultime voci di mercato relative al futuro di Romelu Lukaku

"Quella di Lukaku è una decisione clamorosa, non è facile rinunciare a tanti soldi. Ma bisogna fare anche una riflessione sul mercato del Chelsea, che ha provato a prendere Haaland, poi è andato su Lukaku. Sulla scelta di Rom hanno inciso le critiche ricevute quando giocava in Premier. All'Inter sta benissimo, è una dichiarazione d'amore che mi colpisce, perché quando si parla di soldi è sempre facile fare i conti in tasca agli altri, ma rinunciare al denaro non è mai facile. Mi vengono in mente Totti col Real Madrid e Buffon quando andò in Serie B con la Juventus".