Lukaku, “nuovi proprietari faranno domande su suo impiego”. Tuchel: “Buona gara”

Doppietta del calciatore belga impiegato dal primo minuto contro il Wolverhamton: è arrivata nel giorno in cui i nuovi proprietari del Chelsea sono arrivati allo stadio

"La partita è stata la dimostrazione di ciò che il belga può produrre nel sistema giusto, se viene servita in maniera giusta. Naturalmente, una partita non è rappresentativa della stagione. Lukaku ha guardato fuori ritmo da un infortunio alla caviglia di ottobre. Ha cercato di adattarsi ai suoi nuovi compagni di squadra e alla vita in Premier League. Il sottoutilizzo è stato ampiamente giustificato dal tecnico. Ma spetta anche all'allenatore ottenere il meglio dai suoi giocatori, in particolare uno costato così tanto la scorsa estate", si legge su Evening Standard.