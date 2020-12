Inter, c’è sempre la firma di Lukaku: il belga raggiunge CR7 e Lewandowski nella classifica…

Romelu Lukaku continua ad essere decisivo. La trasformazione perfetta dagli undici metri con il sinistro a spiazzare Ospina regala la vittoria all’Inter di Antonio Conte. Un successo – il quinto di fila in campionato e il primo stagionale in un big match – che proietta i nerazzurri a una sola lunghezze dal Milan capolista.

Lukaku raggiunge Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. Con il calcio di rigore trasformato contro il Napoli, l’attaccante belga è già a quota 10 gol in Serie A e va in doppia cifra per la stagione numero 9 di fila: nei top 5 campionati raggiunge il portoghese della Juventus e il polacco del Bayern Monaco.