Lukaku a caccia di rivincite: al Mondiale doppia missione tra Belgio e Inter

L'infortunio che ha condizionato la stagione del suo ritorno all'Inter sta avendo conseguenze anche sul Mondiale: Romelu Lukaku è stato convocato dal Belgio, ma salterà sicuramente le prime due partite del girone. Il centravanti nerazzurro è partito per il Qatar con una doppia missione, come scrive il Corriere della Sera: "Lukaku invece va a caccia di rivincite. La sua disgraziata stagione è stata pesantemente condizionata dagli infortuni: ha giocato solo 248 minuti e segnato due gol. Salterà sicuramente le prime due partite. Il c.t. Martinez spera di averlo per la terza, l'1 dicembre contro la Croazia e in battaglia dagli ottavi. Il totem è un jolly. La sua missione è portare il Belgio tra le prime quattro e convincere l'Inter a non rispedirlo a Londra".