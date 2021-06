GdS – Lukaku, duello tremendo con Pepe. Trova energie per far respirare i compagni

Il giudizio del quotidiano a proposito della prestazione del belga contro il Portogallo

La Gazzetta dello Sport di oggi assegna un 6.5 in pagella a Romelu Lukaku per la prestazione in Belgio-Portogallo. L'attaccante dell'Inter non è andato in gol, ma è stato comunque prezioso per la sua squadra. "Il duello con Pepe è fisicamente tremendo e gli porta via un sacco di energie. Big Rom ne trova altre per far respirare i compagni assediati", si legge sulla rosea.