CorSera – Inter, passi avanti di Lukaku: Rom si è sbloccato, può essere al top già a Lecce

"Lukaku ha sbagliato dei gol facili ma si è sbloccato segnando di testa ed è sembrato in crescita dal punto di vista atletico dopo il gran lavoro svolto fin qui. Pensare che il 13 agosto a Lecce la sua condizione sia già buona per la prima partita ufficiale dopo il Grande Ritorno — e più in generale per una partenza intelligente della stagione — è più che plausibile".