Un tifoso sogna la sua maglia e Lukaku risponde: “Mandatemi il suo indirizzo!”

Telefoot ha provato ad accontentare un suo lettore e ci è riuscito. Il sito sportivo ha inviato un messaggio a Lukaku. “Questo tifoso sogna la tua maglia, possiamo accontentarlo?“, hanno scritto taggandolo su Instagram.

Il fans dell’interista diceva di non avere nessuna maglia di nessun calciatore ma sognava quella del belga e lui lo ha accontentato in un lampo. «Mandatemi il suo indirizzo e quando rientrerò in Italia gli spedirò la mia maglia». Qualcuno avrà fatto i salti di gioia.