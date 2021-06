Lukaku: “Ho fatto quello che dovevo per la squadra. Oggi grande risultato”

Le parole del belga dopo il gol risolutivo dell'amichevole disputata dai Diavoli Rossi contro la Croazia

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Het Laatste Nieuws dopo la vittoria in amichevole contro la Croazia, Romelu Lukaku, autore del gol risolutivo del match, ha parlato così dell'azione che ha portato alla rete: “Ho fatto un bel colpo di testa, vero? Ma c'è stato un buon riflesso del portiere. Ma questo non mi preoccupa. Ho fatto quello che dovevo fare per la squadra. Questo mi dà una grande sensazione. Ora è solo questione di diventare un po' più cinici e ottenere il 100% dagli altri giocatori (Hazard, De Bruyne e Witsel ndr). Poi tutto diventa possibile.

Oggi è andata meglio rispetto all'ultima partita, non solo per me, ma anche gli altri perché hanno portato molta più intensità. Eravamo tutti scontenti della nostra prestazione contro la Grecia. Sapevamo di non aver giocato bene. Per la Grecia è stata una partita all'ultimo sangue, per noi è stata solo una partitella. Ma oggi abbiamo portato quell'intensità. Questo mi rende orgoglioso e felice. Un 1-0 contro un avversario forte come la Croazia è un grande risultato.

Siamo rimasti delusi dopo giovedì e volevamo finire oggi con una buona prestazione per mostrare alla gente quanto siamo bravi. Come gruppo siamo stati abbastanza realisti da sapere che potevamo fare meglio dopo la Grecia. Oggi avremmo potuto segnare anche di più, ma anche la stanchezza ha fatto la sua parte. Se avrei dovuto segnare un secondo gol con quel colpo di testa sul secondo palo? Ho fatto un buon colpo di testa, ma il portiere ha avuto un buon riflesso. Cosa possiamo fare di meglio? A volte abbiamo perso la palla troppo facilmente nella transizione, ma questo è tutto.

Oggi abbiamo mantenuto un buon possesso palla e a volte abbiamo difeso con la palla. Prima ci limitavamo a correre in avanti, ma ora abbiamo eliminato il veleno dalla partita. Abbiamo tenuto il passo per un po' e poi abbiamo colpito al momento giusto. Abbiamo anche difeso meglio e non abbiamo concesso quasi nulla. Credo che abbiano fatto zero tiri in porta nel primo tempo. Se questo è l'ideale in vista di Euro 2020? Credo di si. È stata una buona prestazione contro un buon avversario", ha concluso.

(HLN-Nieuwsblad)