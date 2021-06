Belgio-Croazia, Lukaku decide il match. 90′ per lui e Brozovic, 80 per Perisic

Il risultato dell'amichevole tra le due nazionali che vedeva contrapposti i tre interisti

E' del solito Romelu Lukaku il gol risolutivo dell'amichevole tra il Belgio di Martinez e la Croazia di Dalic. La rete del centravanti dell'Inter al 38o minuto ha infatti permesso ai Diavoli Rossi di conquistare una vittoria importante a livello di morale in vista dell'Europeo che comincerà tra pochi giorni. Il numero 9 è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, così come Marcelo Brozovic: 80 invece per Ivan Perisic, che ha poi lasciato il posto a Mislav Orsic nel finale.