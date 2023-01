Lukaku fattore determinante: “Può rendere l’Inter ingiocabile per molte avversarie”

“Proprio il ritorno in campo del belga può essere un fattore determinante nella seconda parte della stagione per l’Inter ma pure nell’economia del torneo. Ieri Inzaghi ha vinto la partita a scacchi con Spalletti perché aveva un’arma in più nella faretra, data dalle caratteristiche di Big Rom: la possibilità di rallentare il giro palla e sorprendere l’avversario con fulminee ripartenze (quanto riuscito benissimo all’Inter nel biennio contiano)", sottolinea Tuttosport.

"Una soluzione che può rendere questa squadra “ingiocabile” per molte avversarie in campionato (data pure la fisicità di Big Rom), anche perché pure il rendimento delle seconde linee sta crescendo in modo esponenziale, come prova quanto fatto da Gosens che, con le dovute proporzioni, può essere un’altra arma nuova per i nerazzurri. L’usato sicuro risponde invece all’identikit di Edin Dzeko che aveva chiuso la prima parte della stagione segnando due gol all’Atalanta a Bergamo e ieri si è ripresentato “matando” il Napoli grazie alla sua settima rete in campionato, la decima stagionale”, spiega Tuttosport.