Inter, Lukaku premiato come calciatore del mese di febbraio anche dall’AIC

Nuovo riconoscimento per l'attaccante belga, riconosciuto all'uninanimità come il migliore dell'ultimo mese

Nuovo riconoscimento per Romelu Lukaku: l'attaccante dell'Inter, dopo essere stato premiato come MVP del mese di febbraio dalla Lega di Serie A, ha ricevuto il titolo di miglior calciatore di febbraio anche dall'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori. Il belga si è classificato al primo posto grazie ai voti dei colleghi di Serie A, B e C.