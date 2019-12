Inter, il Genoa per chiudere al meglio il 2019: il “grido” social di Lukaku è emblematico

Un’ultima fatica prima di chiudere il 2019 per l’Inter che sabato scenderà in campo a San Siro contro il Genoa con l’obiettivo di cogliere i tre punti per mantenere il passo della Juventus, ora a +3 ma con una partita in più. Le speranze nerazzurre saranno affidate in gran parte a Romelu Lukaku, a maggior ragione vista l’assenza di Lautaro Martinez causa squalifica: il belga dà la carica all’ambiente con un messaggio social conciso ma chiarissimo: “Forza Inter”, il commento di Romelu su Instagram.