Lukaku: “L’Inter mi ha aiutato a realizzare grandi cose. Conte sempre vicino a noi”

L'ex attaccante dell'Inter ha parlato dopo aver ricevuto il premio nel Gran Galà del calcio per la passata stagione

Sono veramente contento di essere stato votato nella top 11 della Serie A, voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me, però devo ringraziare la squadra che mi ha aiutato tanto, l'allenatore, il suo staff e la società. È stato un grande successo della squadra l'anno scorso e sono veramente contento di essere stato votato nella top 11. Giocare in Serie A è un sogno che avevo fin da bambino e ho fatto tutto il necessario per vincere anche là e sono veramente soddisfatto di averlo fatto.