GdS – Inter, il Belgio riparte da Lukaku: stasera in campo anche i croati e Skriniar

Inizia questa sera il cammino verso i Mondiali di Qatar del 2022 con quattro calciatori dell'Inter impegnati con le rispettive nazionali

Il Belgio riparte da Romelu Lukaku. I 'Diavoli Rossi' di Roberto Martinez iniziano questa sera il cammino verso i Mondiali in Qatar del 2022. L'obiettivo è migliorare il terzo posto di Russia 2018 e - perché no - portare a casa il trofeo. La nazionale belga si affida all'attaccante dell'Inter, che ha raggiunto quota 57 diventando il miglior marcatore della storia del Belgio. Questa sera contro il Galles, Lukaku sarà regolarmente al suo posto in attacco. Sospiro di sollievo per il Ct Martinez, che ha temuto di non poter contare sul centravanti nerazzurro dopo i casi positivi ad Appiano Gentile.