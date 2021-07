Tweet Belgio per la sfida con l’Italia: Lukaku diventa un gladiatore e fa ‘tendenza’

Dell'attaccante nerazzurro si parla tanto in Italia: è tra i più temuti della formazione che questa sera sfiderà l'Italia di Mancini

Il motto è latino per ricordare l'antica Roma. Il volto del gladiatore sulla foto è quello di Romelu Lukaku . Un volto noto ai tifosi dell'Inter che questa sera (molti almeno) tiferanno per l'Italia del Mancini, ma avranno un pezzetto di cuore rivolto all'attaccante che ha riportato a Milano lo scudetto.

Il nome del calciatore nerazzurro è in tendenza su Twitter Italia perché gli italiani si chiedono chi e come lo fermerà. Ma ci sono anche tanti commenti di tifosi che scrivono da tutto il mondo di quanto sia forte e di quanto possa trascinare il suo Belgio. A prescindere da come andrà un bell'attestato di stima per Big Rom.