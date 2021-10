Lukaku, il gol manca da un mese. Tuchel: “Non sono preoccupato. L’ho sostituito perché…”

L'ex attaccante nerazzurro non va in gol con la maglia del Chelsea da un mese, il tecnico non è preoccupato

Gianni Pampinella

È dalla gara vinta contro l'Aston Villa, un mese fa, che Romelu Lukaku non va in gol con la maglia del Chelsea. Anche contro il Brentford l'attaccante belga non ha timbrato il cartellino e la sua prestazione non ha raggiunto la sufficienza. Nonostante il gol manchi da un mese, Thomas Tuchel non è preoccupato: "L'ho visto un po' stanco oggi. In tutto abbiamo fatto 60-75 minuti ad alta intensità, compresi Romelu e Timo Werner".

"Non sono preoccupato perché l'ho visto un po' stanco e poi isolato perché stavamo difendendo con una linea troppo bassa. Entrambi, Timo e Romelu, erano troppo lontani per aiutarci e sfuggire alla pressione, ma non ho preoccupazioni. Normalmente, la cosa migliore è che segni, ma al momento è molto altruista, cerca Timo spesso".

(si.com)