Lukaku, contro il Genoa gol in 32 secondi. La rete più veloce però è un’altra

L'attaccante belga ha confermato lo straordinario momento di forma con il gol siglato in apertura

Romelu Lukaku è uno degli uomini di copertina dell'Inter di Conte. Anche ieri ha confermato l'ottimo momento di forma con una rete in aperta. Spiega il Corriere dello Sport: "Inter padrona in campionato e Lukaku dominatore assoluto. Anche il Genoa ha dovuto piegarsi davanti allo strapotere fisico e atletico di Big Rom. Impossibile contenerlo quando parte in velocità e può puntare la porta. Stavolta gli sono bastati 32” per battere Perin. E non è nemmeno stato il suo gol più veloce. Con il Benevento, a settembre, aveva impiegato 4” in meno. Il totem belga ora più che mai è il simbolo della squadra nerazzurra, decisa a spiccare il volo abbattendo gli avversari a furia di spallate. Le ultime 5 vittorie consecutive nascono anche dal ritorno alla piena forma di Lukaku (6 reti più 3 assist), che, di contro, aveva cominciato il 2021 con il freno a mano tirato, rimanendo a secco per 5 giornate consecutive".