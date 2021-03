Lukaku-Ibrahimovic, ipotesi patteggiamento: indagine chiusa, gli scenari

La procura della Federcalcio ha chiuso l'indagine riguardante i fatti accaduti nel derby di Coppa Italia: niente razzismo

La procura della Federcalcio ha chiuso ieri l'indagine nei confronti di Romelu Lukaku e di Zlatan Ibrahimovic per i fatti risalenti al derby di Coppa Italia: i due giocatori sono stati accusati di comportamento antisportivo , ma non sono stati registrati atteggiamenti razzisti. Secondo il Corriere della Sera potrebbe aprirsi ora un nuovo scenario:

"L'accusa nei confronti dei due giocatori è quella di «comportamento antisportivo», con responsabilità oggettiva dei club. Quindi la frase di Ibra sul voodoo non è stata considerata razzista. Adesso è possibile che i giocatori e i club chiedano un patteggiamento per l'applicazione di una sanzione ridotta, come previsto dal codice di giustizia sportiva. Il caso si potrebbe chiudere con una multa".