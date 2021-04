Lukaku che impatto nell’Inter: vale il 17% della rosa. E ogni suo gol costa…

Il belga ha un impatto importante sul campo ma anche rapportato al valore totale della rosa dell'Inter

L'apporto di Romelu Lukaku sul campo è ormai noto a tutti. Il centravanti è un elemento imprescindibile per l'Intere Conte non rinuncia mai a lui quando è disponibile. L'impatto di Lukaku, però, è importante anche sul valore di tutta la rosa nerazzurra. Secondo quando analizzato da KPMG Football Benchmark, infatti, il belga incide per il 17% sul valore della rosa. Più di lui in A solo Milinkovic-Savic, Belotti e De Paul.