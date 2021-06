CorSera – Nuova missione per Lukaku: dopo Milano, diventare imperatore d’Europa

Il quotidiano ha parlato dell'esordio del Belgio di questa sera contro la Russia e dell'importanza del centravanti dell'Inter

"Ha chiuso il campionato con lo scudetto in tasca, si è autoincoronato «Re di Milano», la nuova missione è diventare imperatore d’Europa. Romelu Lukaku è il faro che illumina il Belgio nell’esordio all’Europeo contro la Russia. Si riparte da San Pietroburgo, nello stadio dov’era finita l’avventura al Mondiale 2018 in semifinale con la Francia", spiega il Corriere della Sera.

"La golden generation, guidata dal c.t. spagnolo Roberto Martinez, è sì Lukaku-centrica, ma dal centrocampo in su ha una costellazione di stelle che la pone di diritto tra le favorite del torneo. I Diavoli Rossi sono una corazzata e fanno ancora più paura perché ben coscienti dei loro mezzi. Sono stelle luminose, ma un po’ fragili quelle del Belgio, è questa l’incognita maggiore per una Nazionale con una tra le più alte età medie (28,7 anni) degli Europei. Lukaku è il salvagente giusto cui aggrapparsi, l’uomo dei record, capace di segnare 60 reti in Nazionale, un bomber che ha riscritto le statistiche", aggiunge il quotidiano.