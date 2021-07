Sky – Inter, Lukaku incedibile. Lautaro? L’idea è quella di vendere questi due

Questo il punto sul mercato nerazzurro per quanto riguarda il reparto offensivo da Sky Sport

Come apertamente dichiarato dall'ad Beppe Marotta, l'Inter non ha intenzione di privarsi di nessun altro big dopo l'addio di Achraf Hakimi. Ecco perché, come spiega Sky Sport, il club nerazzurro ha tutta l'intenzione di trattenere i suoi due top player in attacco: "I tifosi dell'Inter non devono preoccuparsi, nella testa del club Lukaku è incedibile. Ad oggi nelle idee del club nerazzurro non c'è quella di cedere nemmeno Lautaro Martinez, ma di far partire qualcuno tra gli altri, come Sanchez e Pinamonti. Il primo ha un ingaggio molto alto, così come il secondo, che non ha mai trovato spazio: l'obiettivo è quello di trovare un club che lo faccia giocare. Dovesse trovarsi una soluzione, Keita resta uno dei nomi su cui i nerazzurri potrebbero tornare".