Inter, Tuttosport: “Lukaku incedibile. Ma nessuno può mettere la mano sul fuoco”

Secondo il quotidiano, ora anche il belga può fare serie riflessioni sul futuro dopo l'addio di Antonio Conte

Sono attesi importanti sviluppi in casa Inter dopo l'ufficialità dell'addio di Antonio Conte. E' chiaro però come l'addio del tecnico possa anche far cambiare idea a qualche giocatore in merito al progetto del club nerazzurro, come si legge su Tuttosport: "La decisione di rescindere consensualmente il contratto, è stato un palese segnale di sfiducia dell’allenatore verso la proprietà e ora molti, tra i big (gli “incedibili” per Conte), potrebbero essere convinti a seguire il loro mentore. Oltre ad Hakimi, hanno molto mercato pure Lautaro Martinez (Real e Atletico se lo contendono come prova pure il viaggio del procuratore a Madrid col placet di Ausilio) e Alessandro Bastoni (City e United). Un discorso a sé merita Romelu Lukaku, la più grande espressione del “contismo” nel biennio ad Appiano. Ora, nonostante tutti all’Inter ne dichiarino l’incedibilità, nessuno può mettere la mano sul fuoco neppure sul fatto che Big Rom rimanga dopo che Zhang ha rescisso in modo tanto traumatico il cordone ombelicale che lo legava all’allenatore".