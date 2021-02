Sky – Lukaku, bomber e non solo: gol, assist e punto di riferimento

Tra assist e gol il giocatore belga è riuscito a dare più di tutti gli altri attaccanti il suo apporto alla squadra

La vittoria contro la Lazio è stata fondamentale per l'Inter per conquistare, a più un punto sul Milan, il primo posto in classifica. I suoi gol sono stati essenziali per la squadra di Conte, anche nella scorsa stagione. Ma Lukaku, anche se a lui non piace dirlo, è un leader in campo. Per come trascina i suoi compagni, per come sostiene la squadra, perché è considerato un punto di riferimento in attacco e anche un bravo assist-man. In totale ha segnato e fatto assist 19 volte e in questo è un punto avanti rispetto a Ronaldo che ha collezionato 18 reti e assist per la Juventus. Da ieri, lui e il portoghese, sono al primo post per gol segnati: entrambi ne hanno fatti 16. Romelu in 21 presenze, CR7 in 18 e lo batte quindi in media gol a partita.