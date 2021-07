Inter, Lukaku incontra subito Inzaghi: c’è un record speciale da battere in A

L'attaccante nerazzurro si è presentato immediatamente in ritiro per conoscere il nuovo allenatore interista

È arrivato a Milano e dopo poche ore si è recato subito alla Pinetina per conoscere il nuovo allenatore dell’Inter , Simone Inzaghi. Romelu Lukaku non vede l’ora di ripartire e ha un obiettivo speciale nel mirino, come sottolineato da Gianlucadimarzio.com.

“"Chi è più forte tra Ciro e Romelu? Chiedetelo a Inzaghi, magari tra qualche mese...", aveva scherzato in conferenza stampa Immobile alla vigilia della partita contro il Belgio. Con la Lazio guidata da Inzaghi, l'attaccante napoletano è infatti riuscito ad aggiudicarsi la Scarpa D'Oro 2019-2020 con 36 reti segnate in 37 partite. La sfida a Lukaku è stata lanciata, il belga ha ora uno stimolo in più per provare a superarsi anche dopo l'ultima, strepitosa stagione”, si legge.