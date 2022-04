Lukaku infortunato. Tuchel: “Saltati due allenamenti. Col Real non so se ci sarà”

Il giocatore non era a disposizione per la gara con il Southampton che la squadra inglese ha vinto per sei a zero

Eva A. Provenzano

Contro il Southampton il Chelsea ha vinto 6-0 fuori casa e Lukaku non risultava neanche tra gli uomini in panchina dopo aver giocato per 25 minuti nella gara di CL contro il Real Madrid. A fine partita hanno ovviamente chiesto il motivo all'allenatore dei Blues, Tuchel.

L'attaccante ha saltato l'allenamento di giovedì e venerdì, a causa di un dolore al tendine d'Achille. E il tecnico ha spiegato che potrebbe esserci neanche nella gara di ritorno contro la squadra di Ancelotti che si gioca il 12 aprile: «Sentiva troppo dolore per essere a disposizione in questa gara. E non so se ci sarà per la gara con il Real Madrid, non c'è molto tempo per capire perché lunedì lasceremo Londra. Vedremo».

(Fonte: Skysports.com)