Marani: “De Vrij e Lukaku insostituibili per l’Inter, Sanchez il miglior acquisto”

Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport, ha fatto un’analisi su alcuni elementi dell’Inter: “Ci sono due giocatori secondo me insostituibili nell’Inter: uno è de Vrij, e l’abbiamo visto sabato sera cosa vuol dire giocare senza di lui, e l’altro è Lukaku. Il belga è un giocatore decisivo da tutti i punti di vista, soprattutto nell’espressione di gioco dell’Inter: tutti i palloni vanno su di lui, li smista, è il riferimento, aspetto che arrivino i compagni per dialogare con loro, è appoggio e sostegno in ogni azione dell’Inter. Sanchez? È il miglior acquisto dell’Inter: è un giocatore con delle caratteristiche abbastanza uniche, può giocare ovunque, si mette al servizio dei compagni, è uno dei pochi attaccanti che non è egoista e ha l’intelligenza di godere dell’assist, l’anno scorso ne ha fatti nove in metà stagione“.