Bonan: “Inter, dai la fascia a Lukaku. È leader tecnico ed emotivo”

«Non so se il modo di giocare utilizzato contro il Borussia M’Gladbach sia una scelta definitiva o meno o possa cambiare in base all’avversario. Quando devi fare tu la partita ci possono essere problemi e l’Inter deve migliorare da quel punto di vista. Ma ho visto una squadra che si parla, che ha un leader in Lukaku». Alessandro Bonan ha parlato dell’Inter e della prestazione in Champions, poi ha avanzato anche una sua proposta sulla fascia da capitano: «Gli darei la fascia al belga. Handanovic è un ragazzo eccezionale, lo conosco anche, è abbastanza silenzioso. Sposterei la fascia su Lukaku perché mi sembra il leader tecnico ed emotivo dell’Inter in questo momento».

(Fonte: SS24)