Lukaku: “Inter grande famiglia, contento di essere tornato a Milano. Mia madre…”

Romelu Lukaku, a margine della presentazione della maglia dell'Inter per la stagione 2022/2023, ha parlato della sua scelta di tornare a Milano. Queste le sue parole, riportate da Vogue: "Sono contento di essere ritornato a Milano che peraltro non ho mai abbandonato mantenendo sempre l'appartamento in città dove ha continuato a vivere mia madre. L'Inter per me è una grande famiglia dove nessuno parla mai male dell'altro".