Lukaku: “Inter, domani festeggeremo in sicurezza. Situazione difficile”

Le parole dell'attaccante belga nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera, Romelu Lukaku è tornato sul suo rapporto con i tifosi e sulla festa scudetto: «Da quando sono atterrato, il primo giorno, mi sono sentito bene qui. L’amore dei tifosi l’ho percepito subito: è stato l’inizio di una bella storia. Mi sono detto: “Devo fare tutto il possibile per far vincere questo club”. Sono stati anni difficili per l’Inter, non c’era un trofeo da tempo. Sento questo titolo ancora di più, volevo stare con la gente».