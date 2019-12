CdS – Babbo Natale Lukaku: uomo squadra prima che bomber, ha cancellato Icardi

In casa Inter tutto ruota attorno a Romelu Lukaku. L’attaccante belga è sempre più protagonista in nerazzurro, a pochi mesi dal suo arrivo, sia nel bene che nel male: da una parte la sfida contro il Genoa con i gol, l’assist e il rigore lasciato a Esposito, dall’altra gli errori contro Barcellona e Fiorentina. Ma il bilancio resta positivo, con 14 gol in 22 partite e non solo.

Il Corriere dello Sport traccia un ritratto dell’ex centravanti del Manchester United. Lukaku non è, infatti, un semplice finalizzatore come Icardi ma lavora molto per la squadra ed è un riferimento. Conte lo ha voluto a tutti i costi e la sua scelta si è rivelata azzeccata.

Non solo in campo: Lukaku è già riuscito a farsi apprezzare anche nello spogliatoio. “È il giocatore più pagato della storia del club nerazzurro e il suo ingaggio è largamente il più alto della rosa, ma sotto questo aspetto non c’è mai stato alcun condizionamento. Una bella differenza rispetto a quello che era accaduto nella seconda parte della scorsa stagione, quando il gruppo, di fatto, aveva “rigettato” Icardi. La migliore dimostrazione dello spessore di Lukaku, però, è aver lasciato calciare il rigore contro il Genoa ad Esposito. Ha capito quanto ci teneva il gioiellino interista a celebrare la sua prima volta da titolare con il primo gol da professionista. Inizialmente ha tentennato, poi però gli ha consegnato il pallone, invitandolo a stare calmo, concentrandosi soltanto a spedire il pallone in rete: missione compiuta. E ovviamente il totem belga è stato anche il primo a correre per festeggiare Seba, che tante in precedenza era corso ad abbracciare il suo “fratellone”. E’ il mondo di Babbo Natale Lukaku: uomo squadra, prima che bomber“.