TS – Lukaku-Inter quasi impossibile senza il cambio di proprietà Chelsea. E Tuchel…

Romelu Lukaku all'Inter, ci siamo quasi. Oggi andrà in scena un nuovo vertice tra le parti per trovare la quadra definitiva di un affare tanto clamoroso quanto inaspettato. "Probabilmente sarebbe stato tutto più difficile senza il cambio di proprietà obbligato dallo scoppio della guerra in Ucraina, che ha costretto il russo Roman Abramovic a cedere il Chelsea per obbedire alle sanzioni del governo britannico. Difficilmente la stessa gestione avrebbe potuto avallare questa operazione che di fatto certifica il clamoroso errore di pagare 115 milioni Lukaku la scorsa estate. Con il cambio della guardia al vertice è diventato tutto più facile", spiega l'edizione odierna di Tuttosport.

I numeri di Lukaku - 8 gol in Premier e 2 in Champions, 2 assist in stagione - certificano le difficoltà del belga che poi hanno portato alla rottura con Tuchel. "Ed è stato proprio l’allenatore tedesco a dare il via libera alla cessione di Lukaku parlando al nuovo proprietario americano Tedd Boehly nel suo nuovo ruolo di tecnico e manager con voce in capitolo anche sul mercato in questo interregno del club londinese. Così Romelu, a 29 anni, ha scelto la via del ritorno dove era stato determinante. Anche se a Milano lo aspetta un limbo dal quale dovrà partire per cercare di tornare in paradiso. Amatissimo dopo lo scudetto, se ne è andato contestato dagli ultrà che non hanno gradito il suo addio in contraddizione con le parole di amore verso la squadra nerazzurra", rimarca Tuttosport.