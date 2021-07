Sky – Lukaku? Possono volerlo gli altri club: come volere la luna. Lui e l’Inter…

Pastorello è stato in sede a lungo: sul tavolo per sua stessa ammissione il futuro di Keita suo assistito come il belga

L'Inter potrebbe andare su Keitaqualora venissero ceduti gli attaccanti attualmente nella rosa di Inzaghi. Lo ha rivelato Pastorello, anche ai microfoni di FCINTER1908.IT, ed è stato ribadito anche a Skysport. Il noto procuratore è stato in sede a lungo "per fare il punto su diverse questioni". È anche l'agente di Joao Mario ed Esposito che sono appena stati ceduti. Tra i suoi assistiti c'è pure Lazaroche oggi è risultato, nei test medici disposti dall'Inter per chi deve arrivare in ritiro, leggermente positivo al covid19. Anche lui è tra gli uomini che verranno ceduti in questa sessione estiva.

"L'attenzione mediatica però è su Lukaku. Possono anche volerlo gli altri club ma quando si fa un affare servono due volontà su tre. Assodato che una sia quella di chi compra, servirebbe la volontà del giocatore oppure del club proprietario del suo cartellino. Se mancano due volontà su tre io posso anche volere la luna ma la luna non l'acquisto". Insomma, il club interista vuole tenerselo e il giocatore ha intenzione di restare in nerazzurro come ha ampiamente dichiarato. Le parole del suo procuratore suonano come una conferma.

