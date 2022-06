GdS – Lukaku, voglia di Inter e Milano. Ma il suo è un ritorno da mille domande

Romelu Lukaku vuole solo l’Inter. È in pressing in prima persona, aspetta che il Chelsea lo liberi alle condizioni dei nerazzurri

Romelu Lukaku vuole solo l’Inter. È in pressing in prima persona, aspetta che il Chelsea lo liberi alle condizioni richieste dai nerazzurri. Ce la farà entro il 30 giugno? Saranno due settimane di fuoco su questo fronte. Così La Gazzetta dello Sport sul possibile ritorno di Big Rom in nerazzurro.

“Il cartellino dice "Chelsea", la testa dice "Inter". E la musica nelle orecchie, se gli potessimo consigliare una canzone, porterebbe la firma di Al Bano e Romina: "Nostalgia canaglia". Di cosa? Un po' di tutto. Dei nerazzurri, della Serie A, di quel ruolo da protagonista che, a Londra, non è riuscito a ritagliarsi. Romelu Lukaku vuole essere di nuovo coccolato e ha capito che Milano è il posto che fa al caso suo. Un anno fa ha provato a toccare il cielo, sposando il progetto del Chelsea campione d'Europa. Oggi si è ridimensionato, realizzando che l'importante è sentirsi davvero apprezzato. Il possibile ritorno di Romelu in Italia ha spalancato le porte a mille domande. "Sarà ancora quello dello scudetto?". "Riuscirà a fare bene anche dopo l'addio di Conte?". La risposta non sta nei numeri dell'ultima stagione, ma nell'indole del gigante belga: per rendere al top, ha bisogno di sentirsi grande. Nulla di strano”, si legge.