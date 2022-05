Lukaku-Inter, per i bookie l’affare può andare in porto. Due insidie: Conte e…

Il pensiero dei bookmakers e le quote sul possibile ritorno a Milano del centravanti belga tra le fila nerazzurre

Il matrimonio tra Romelu Lukaku e il Chelsea sembra essere ormai arrivato al capolinea. Il belga ha avuto molte difficoltà nel suo rientro in Premier, mettendo a segno sì 15 gol in 44 match totali, ma collezionando anche tante panchine, soprattutto nei match più importanti, anche a causa di alcune uscite alla stampa non prese di buon grado dal tecnico Tuchel. Una situazione che non ha giovato a nessuna delle parti in causa, con un addio a fine stagione che pare inevitabile.