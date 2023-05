Lukaku a ITV: “Dobbiamo dare l’anima per questo stemma. L’Inter è più importante di tutto”

Intervistato al termina del match vinto con il Sassuolo dai microfoni di InterTv Romelu Lukaku. Queste le sue parole: "Contento per la vittoria di oggi, una gara difficile ma il cuore ha fatto la differenza. Movimenti come Lebron? Sono dei grandi campioni che hanno voglia di migliorarsi e diventare più forti, sto aiutando la squadra a sono contento. Contento per la squadra, l'Inter è più importante, voglio migliorare, ogni gara per me è vita o morte, stiamo vincendo e dobbiamo continuare cosi a crescere. La gara di martedi? Voglio ringraziare tutti i tifosi, c'è un buon feeling, noi dobbiamo continuare a dare il massimo e l'anima per questo stemma e raggiungere i nostri obiettivi"