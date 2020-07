Lukaku grida ‘Forza Inter’ sui social e non si dimentica della sua spalla

Tanti cuoricini nerazzurri per Romelu Lukaku. Si è conquistato in una stagione i favori degli interisti, forse anche quelli più scettici. La maglia nerazzurra a zig zag, “una grande vittoria” contro il Napoli, un “Forza Inter” che fa coraggio in vista dell’ultima gara di questa difficile stagione caratterizzata da una pausa forzata che ha cambiato comunque il corso degli eventi.

Quello che non ha cambiato è la voglia di vincere del belga che ha sottolineato ancora una volta come sogna di vincere con i colori interisti e non si è dimenticato di chi in questo campionato è stato la sua spalla. Per lui la Lula non è mai passata di moda e infatti ha pubblicato anche una foto insieme a Lautaro Martinez che ieri è tornato a fare gol, e che gol.