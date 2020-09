Benevento-Inter, gol di Lukaku dopo 28 secondi. Il più veloce dal 2004-2005

Velocissimo. Il lancio perfetto di Kolarov per Hakimi, l’assist per Lukaku e il gol infilato nel sacco dopo ventotto secondi. L’Inter è impegnata nel recupero della prima giornata di campionato contro il Benevento. L’attaccante nerazzurro è andato in rete dopo pochi secondi dal fischio di inizio e da quanto riporta Opta si tratta del gol più veloce in Serie A dal 2004-2005, la stagione nella quale la nota agenzia di statistiche ha iniziato a raccogliere questo tipo di dati.