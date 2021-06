Nessuno come Lukaku, meglio anche di Messi e CR7. E Inzaghi lo aspetta a braccia aperte

Il centravanti dell'Inter sta tenendo numeri spaventosi anche con la maglia del Belgio e spera di poter essere decisivo all'Europeo

Prosegue il grande momento di Romelu Lukaku che, dopo aver trascinato a suo di gol e assist l'Inter alla conquista dello scudetto, vorrebbe essere decisivo anche nell'Europeo con il suo Belgio. Per poi ritornare in nerazzurro agli ordini del nuovo tecnico Inzaghi.

"Il gol di domenica sera nell'amichevole contro la Croazia di Brozovic e Perisic, al termine di una prestazione maiuscola in cui ha sfiorato più volte la seconda marcatura, ha permesso al bomber di raggiungere quota 60 reti con il Belgio. Il tutto con appena 93 presenze. Impresa non riuscita a nessuno dei più grandi attaccanti dell'ultimo decennio. Basta pensare che a Cristiano sono servite 129 partite con il Portogallo per arrivare a 60 gol, mentre a Leo Messi ne sono servite 122 con l'Argentina, a Zlatan Ibrahimovic 110 con la Svezia e a Neymar 95 con il Brasile", sottolinea Gazzetta.it.

"Un Lukaku così debordante infatti è una garanzia per la competitività dei campioni d'Italia anche nel prossimo campionato, malgrado la 'dieta dimagrante' imposta dal bilancio. Il mercato però non dovrebbe riguardare Romelu. Senza nascondere la delusione per l'addio di Conte, il bomber ha detto nei giorni scorsi di avere parlato con Inzaghi e di volere restare a Milano per vincere ancora. Un super Europeo non può che fare bene all'Inter. Male che vada farà salire le quotazioni di Lukaku a livelli stellari...", aggiunge il portale sportivo.