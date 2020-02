Inter, Lukaku e la camera iperbarica. TS: “Anche altri la usano ma lui è andato oltre e ha…”

“Romelu Lukaku non lascia nulla al caso nella marcia di avvicinamento al derby di questa sera. “Investi nel tuo corpo”, ha scritto il centravanti belga su Instagram come didascalia di due foto che ritraggono il trattamento nella sua nuova camera iperbarica personale. Un’immagine del macchinario da fuori e una dall’interno durante la sessione. La camera iperbarica viene utilizzata dagli sportivi per recuperare più velocemente dalla stanchezza”.

Apre così l’articolo di Tuttosport in merito a Romelu Lukaku. Il belga, per cercare di ricaricare le batterie in vista del derby, ha optato per il trattamento nella camera iperbarica, acquistandone una personale.“In casa Inter è un trattamento che non è prerogativa esclusiva di Lukaku. Ma viene talvolta praticato da altri giocatori. Il belga, però, è andato oltre acquistando direttamente una camera iperbarica che ha sistemato nella sua abitazione. Un’ulteriore dimostrazione della volontà del centravanti di non lasciare nulla di intentato alla ricerca della condizione migliore. Romelu ha voluto inviare una conferma alla vigilia del derby”, spiega il quotidiano.