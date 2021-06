Padovan: “Bastoni a marcare Lukaku? Mi fiderei più di Chiellini. Non ha paura di lui”

L'attaccante nerazzurro è l'uomo da fermare per Mancini e l'Italia e di lui ha parlato il giornalista a Skysport

Giancarlo Padovan ha detto la sua in merito: «Credo che Mancini abbia le idee chiare su chi lo marcherà e sarà un difensore fisico come lui, come Chiellini. La presenza di Giorgio migliora il reparto e anche Bonucci. Se sta bene giocherà Chiellini. Sapere da Bastoni e da chi lo conosce bene il minimo dettaglio dell'attaccante interista è importante perché ieri non ha segnato ma è stato estremamente importante. Quando il Belgio era in difficoltà dava palla a Lukaku o era lui stesso a strappare verso l'area e questo creava disagi al Portogallo».

«La prestanza fisica - ha continuato il giornalista - è la prima dote da contrapporre a Lukaku. Premesso che per come è lui non ce ne sono difensori che possono marcarlo a parità di stazza. A parità di tattica sì, perché Chiellini, come dice Bergomi, è il miglior marcatore italiano, ha grande esperienza, non ha paura del belga. Ha già fatto una buona partita su di lui in Juve-Inter e credo sia giusto provare a fermarlo con lui. Poi ovviamente si difende da reparto e non nell'uno contro uno. Bastoni? Mi fiderei più di Chiellini. Alessandro è un ottimo ricambio: per questo è andato all'Europeo e per questo verrà utilizzato. Se c'è un bisogno di ricambio fa al caso nostro. Anche se nella graduatoria dei difensori centrali Acerbi è salito per l'ottima prestazione contro l'Austria».