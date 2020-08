Lukaku e le questioni di famiglia. Anche il fratello Jordan entra in Roc Nation 

A lui, in un momento di non massima intesa con Inzaghi, ha anche dedicato un gol. Romelu Lukaku ha un fratello che gioca in Italia come lui, Jordan (nato nel 1994, di un anno più piccolo). E l’interista annuncia che la stessa agenzia che cura la sua immagina, la Roc Nation, curerà da ora gli interessi del fratello.

In un post sui social, l’attaccante dell’Inter ha scritto: “Sempre famiglia” e ha ripostato l’annuncio ufficiale della firma del fratello sul contratto dell’agenzia. La Roc Nation Sports Europe dall’aprile 2018 gestisce gli interessi di Lukaku, dopo la separazione da Raiola, e di tanti altri campioni di Mlb, Nfl, Nba e calciatori come Jerome Boateng, De Bruyne e Witsel.