Lukaku e Lautaro, Inter carica a pallettoni: “Inzaghi autorizzato a sfregarsi le mani”

"L'’Inter ci arriva caricata a pallettoni. Lungo un percorso iniziale che promette bene, a dispetto di amichevoli probanti ma sbilanciate a favore di squadre che stavano svolgendo una preparazione diversa. L’avvio di Inzaghi va oltre uno strato di scetticismo formatosi nel pieno del pre-campionato. Edificando il mercato, ma anche i nuovi gol, su Lukaku l’Inter si trova in ottime mani. L’importante è che il cammino nerazzurro non sia punteggiato di pause, in attacco, com’era successo per due mesi e mezzi a Lautaro nello scorso campionato. Ma il binomio ricomposto con Lukaku, altra metà del cielo, l’intesa scattata in automatico e i numeri che sono dalla loro parte parlano da soli. Pure allo start della stagione incentrata sul ritorno di Big Rom in Italia. L’Inter girerà attorno a lui, ma ha imparato a diversificare la produzione. Anche questo può fare la differenza: un buono tendente all’ottimo che autorizza Inzaghi a sfregarsi le mani", racconta il Corriere dello Sport.