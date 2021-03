Lukaku-Lautaro miglior coppia gol di Conte: cifre da record, ora serve lo scudetto

Il belga e l'argentino stanno vivendo una stagione da assoluti protagonisti: il tecnico nerazzurro aspetta l'ultimo step

Nell'Inter capolista e con il miglior attacco del campionato un ruolo da protagonisti assoluti spetta senza dubbio a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez i due attaccanti hanno già messo a segno 41 reti in stagione (25 il belga, 16 l'argentino) e non intendono fermarsi. Come scrive il Corriere dello Sport, ai due manca un ultimo step per diventare a tutti gli effetti la miglior coppia gol mai avuta da Conte: "Nelle prime due stagioni alla Juventus, Conte non ha avuto una vera coppia gol. Per il primo scudetto furono Matri (10) e Marchisio (9) i top-scorer. L’anno dopo toccò a Vidal (10) e Vucinic (10). Al terzo tentativo, ecco la svolta. Anche perché a Torino arrivarono in contemporanea Tevez e Llorente. Risultato: l’argentino (19) e lo spagnolo (16) si presero la scena con 35 centri. Stesso spartito, quando l’allenatore pugliese è emigrato a Stamford Bridge. Al Chelsea, infatti, si trovò già in casa Diego Costa (20) e Hazard (16) e fu subito Premier. All’Inter, ha proseguito sulla stessa linea, puntando tutto su Lukaku (richiesto a gran voce sul mercato) e Lautaro e venendo ripagato da un campionato da 37 prodezze complessive. Tanto che belga e argentino sono diventati subito il tandem più prolifico per una squadra di Conte. Con la differenza, però, che sia Tevez-Llorente sia Diego Costa-Hazard si sono portati a causa uno scudetto. Beh, Big Rom e il “Toro” potranno rimediare quest’anno".