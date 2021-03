Inter, Lukaku e Lautaro da record: “E’ l’unica coppia in Serie A ad aver…”

Se vuole portare a casa una vittoria fondamentale nella rincorsa allo scudetto, l'Inter avrà ancora una volta bisogno del loro apporto

Se vuole portare a casa una vittoria fondamentale nella rincorsa allo scudetto, l'Inter avrà ancora una volta bisogno del loro apporto, dei loro gol. Lukaku e Lautaro Martinez, in una stagione per loro già estremamente positiva, sono chiamati a una grande prestazione per battere l'Atalanta di Gasperini. Scrive il Corriere dello Sport: